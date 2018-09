Luis Almagro: Hay que tirar la dictadura de Nicolás Maduro

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo este viernes, durante una conferencia en la universidad norteamericana Miami Dade College, que debe haber un cambio político en Venezuela para solucionar la situación de éxodo masivo en el país.

“Hay que tirar la dictadura, porque sino el año que viene vamos a estar lamentando que hay dos millones más de venezolanos que han tenido que abandonar su país”, expresó Almagro frente a su audiencia.

El secretario aseguró que mientras se mantenga el gobierno de Nicolás Maduro no habrá, a su juicio, derechos humanos para los ciudadanos. Añadió que no se descartarán medidas para lograr un cambio político en el país.

“Si hay dictadura en Venezuela no habrá soluciones para el pueblo venezolano. No habrá derechos, ni alimentos, ni salud para los ciudadanos. Se necesita tirar esta dictadura y no podemos ser permisivos, no podemos escatimar esfuerzos ni descartar ninguna medida para tirar esta dictadura”, aseveró el funcionario de la OEA.