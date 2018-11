Luis Almagro discutió con representante de Corea la diáspora venezolana

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), discutió este viernes con Jo Yung-Joon, director general del ministerio Asuntos Latinoamericanos y Caribeños de la República de Corea, acerca de la diáspora venezolana.

“Reunión productiva con el director general del ministerio Asuntos Latinoamericanos y Caribeños de la República de Corea, Jo Yung-Joon. Discutimos los temas actuales de las Américas, la crisis de migrantes y los refugiados”, dijo Almagro en Twitter.

El secretario general de la OEA indicó este miércoles que hablar de diálogo político en Venezuela es "absurdo" y una "falta de respeto" a los venezolanos.

