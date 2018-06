Los tweets virales de un hombre que perdió a su madre por el cáncer

Un usuario de Twitter relató como su familia afrontó el cáncer que sufrió y por el que murió su madre a los 60 años de edad.

Marco Manrique, hijo de Ana, contó en 27 tweets las situaciones que vivieron durante la enfermedad de su madre, por lo que la historia de Ana se volvió viral, según reseñó Infobae. ​

"Mi madre murió sin ver irse a Rajoy y me da rabia, mira. Podría haberse ido en paz no, lo siguiente", escribió Manrique.

Ana Martí recibió quimioterapia e inmunoterapia durante un año pero la enfermedad invadió todo su cuerpo hasta que tuvo metástasis en las glándulas suprarrenales y en los huesos.

Marco recibió respuestas positivas de los usuarios que leyeron la historia, quienes le agradecieron que compartiera su experiencia.

"Las respuestas que he recibido han sido increíbles. He descubierto que mucha gente ha vivido de forma parecida estas situaciones. Aunque ha habido de todo: gente que dice que le da envidia nuestra forma de encarar la muerte, gente que me confiesa por privado que ellos también hicieron chistes pero no se atreven a decirlo en público", aseguró.

