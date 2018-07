Los republicanos queremos fronteras fuertes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refiero este sábado sobre las leyes migratorias de su país y aseguró que su partido quiere fronteras más fuertes y menos crimen.

El presidente estadounidense aseguró que se deben adoptar medidas para las personas que entran ilegalmente a su país.

"Cuando la gente entra en nuestro país ilegalmente, debemos escoltarlos de inmediato sin pasar por años de maniobras legales. Nuestras leyes son las más tontas en cualquier parte del mundo", escribió Trump en su Twitter.

Trump también criticó a los políticos demócratas y aseguró que son débiles ante el crimen.

"Los republicanos quieren fronteras fuertes y ningún crimen. Demócratas quieren fronteras abiertas y son débiles en el crimen", sostuvo.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!