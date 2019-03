Los anti-brexit salen a la calle para pedir nuevo referéndum

Centenares de miles de personas desfilaron este sábado en Londres para reclamar un nuevo referéndum sobre el Brexit, en plena incertidumbre sobre si la primera ministra Theresa May presentará de nuevo su acuerdo de divorcio a los diputados.

“Pedimos una votación popular”, “Dejar (la Unión Europea) no funcionará” o “UE, te amo”, se leía en las pancartas de los manifestantes.

La muchedumbre, compacta, masiva y entusiasta, desfiló cerca de la residencia de May en el número 10 de Downing Street, cantando tonadas anti-Brexit y esgrimiendo banderas europeas, a veces en forma de corazón.

La organización People's Vote, que milita por un nuevo referéndum, calculó en alrededor de un millón el número de manifestantes. Scotland Yard no suele suministrar cifras.

Una manifestación similar en octubre reunió a unas 700.000 personas en la capital británica. “Estoy realmente conmocionada”, explicó una manifestante, Caroline Roma. “Me parece que no lo están debatiendo y que no lo han reflexionado. Pienso que la gente que nos impuso esta votación sobre el Brexit ni siquiera tenía un plan. Nunca tuvieron un plan”, añadió. May “tiene que irse, tenemos que revocar el artículo 50”, declaró a AFP TV Emma Sword.

El artículo 50 del Tratado de Lisboa rige las condiciones de salida de un país miembro de la Unión Europea, y fue invocado por el gobierno británico para preparar el Brexit, que sigue sin concretarse.

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea decidieron el jueves por la noche otorgarle a Reino Unido dos opciones para aplazar el Brexit después de la fecha inicial prevista el 29 de marzo, y fijaron el 12 de abril como la nueva fecha fatídica, casi tres años después del referéndum en el que los británicos decidieron salir de la UE.

Concluido después de 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas y destinado a poner en marcha un Brexit moderado, el acuerdo está lejos de haber convencido a los diputados británicos, que ya lo han rechazado por mayoría en dos oportunidades, el 15 de enero y luego el 12 de marzo. Una tercera derrota humillante ante el Parlamento comprometería claramente la sobrevivencia de Theresa May en el cargo.