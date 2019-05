López Gil y Cordeiro aspiran a ser la voz de América Latina en Europa

En las elecciones europeas del 26 de mayo, España escogerá a 54 eurodiputados de los 751 que integran el Parlamento Europeo. Entre los nombres más destacados aparecen los de dos venezolanos que quieren ser la voz de América Latina en Europa, pero con 2 partidos distintos. Uno es Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, que se presenta por el Partido Popular en el puesto número 12. El otro es José Luis Cordeiro, autor de la polémica obra La muerte de la muerte, donde defiende que en 2045 la muerte en los humanos será algo “opcional”. Cordeiro se presenta como líder de una nueva formación, MIEL: Movimiento Independiente Euro Latino.

¿Se consideran rivales? “Rivales no, jamás. Ambos estamos en la búsqueda de una representación venezolana en el Parlamento Europeo. Yo no lo veo como una rivalidad, en absoluto. Además, creo que lo mío es un poco más realista. No quiero minimizar ningún esfuerzo, pero formar un grupo nuevo, sobre todo en unas elecciones europeas, es una cosa bárbara. Yo espero ser una voz (de los venezolanos y de América Latina en general) que además represente al grupo más potente del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo”, explica López a ALnavío.

Fácil no lo tendrá López para lograr un escaño si la tendencia de caída del PP (redujo a la mitad su representación en las elecciones generales) continúa en las elecciones europeas. Cuando López habla de “lo mío es un poco más realista” piensa en la encuesta del CIS, que da a los populares entre 11 y 12 europarlamentarios. “Como dicen en España, por los pelos. Pero yo digo, será por los votos”, aclara irónico el candidato venezolano por el PP.

Cordeiro afirma a ALnavío que “cuantos más venezolanos, y más eurolatinos haya en el Parlamento Europeo, mejor”. "Ahora bien, lamentablemente yo veo la situación del PP muy delicada. Ha perdido de un plumazo 20 millones de euros del presupuesto. El PP está muy mal, no sé cómo van a hacer en las siguientes elecciones, pero el resultado fue trágico, dolorosamente”, añade el científico, ahora también político.