Libreta de John Bolton: 5.000 tropas para Colombia

En la libreta que sostenía John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, después de la rueda de prensa en que anunció nuevas medidas en contra de Nicolás Maduro, estaba escrito hacia donde podría mandar tropas militares de su país.

“5.000 Troops to Colombia”, lo que traducido al español significa: 5.000 tropas para Colombia. El político estadounidense cargaba el cuaderno luego de anunciar que los activos de Pdvsa en su país serán congelados.

Durante la rueda de prensa, Bolton informó que todos los bienes e intereses en la propiedad de Pdvsa sujetos a la jurisdicción de ese país están bloqueados y, además, prohibieron a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con la estatal petrolera venezolana.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:



"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."



If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567