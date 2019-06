Lesionan a diputados dominicanos en protesta contra reforma de reelección

Diputados dominicanos resultaron lesionados este lunes durante enfrentamientos entre manifestantes y la policía y militares frente al Congreso Nacional (bicameral), en el marco de una protesta contra una posible reforma a la Constitución que permita la reelección del presidente Danilo Medina.

Imágenes de la televisión local mostraron al legislador Henry Merán casi al borde del desmayo tras sufrir los efectos de las bombas lacrimógenas, mientras varios de sus compañeros se enfrentaban a los agentes y exigían a estos que se marcharan del lugar.

Los diputados oficialistas acudieron a la explanada del Congreso a respaldar a un grupo de personas que intentaron colocar una carpa frente al Legislativo con el propósito de establecer un campamento permanente para "levantar su voz" contra los supuestos intentos de modificar la Carta Magna para permitir la reelección del presidente dominicano, Danilo Medina.

Los legisladores que estuvieron frente al Congreso Nacional respaldan al ex gobernante Leonel Fernández, presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, quien se opone con firmeza a una eventual modificación constitucional que habilitaría a Medina, impedido por la propia Carta Sustantiva de volver a presentarse como candidato presidencial.

Horas después de los sucesos, Fernández rechazó "contundentemente el abuso" cometido contra diputados y ciudadanos reprimidos hoy en el Congreso Nacional en un acto "inaceptable" y "violento" que cercena la institucionalidad y los "principios democráticos de nuestro país".

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernante aseguró que "no habrá marcha atrás en la defensa de la Constitución".

Asimismo, el ex candidato presidencial Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (principal de oposición), dijo condenar "enérgicamente" la agresión a diputados y al Congreso.

"La cúpula del PLD -ayer unos y hoy otros- no respeta la Constitución ni la democracia. Reitero, si introducen reelección, convocaré al pueblo dominicano al Congreso y estaré en primera fila. No volverán a pisotear la Constitución", aseguró en su cuenta de Twitter.

"Estamos viviendo lo que nunca se había hecho en contra de los legisladores, hemos visto a más de 500 guardias y a policías agrediendo a los legisladores (...) esto tendrá sus consecuencias", declaró a periodistas el diputado José Luis Cosme.

De su lado, el diputado del opositor Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, calificó de "exabrupto" la actuación de los agentes y las tropas.

"Estamos ante una barbaridad que no tiene explicaciones; esto es un hecho reprochable que afecta el orden institucional del país", dijo el legislador, que también se opone a la presunta modificación a la Constitución.

Los incidentes iniciaron cuando los agentes impidieron la colocación de la carpa, mientras los manifestantes aseguraban que contaban con el permiso de la Alcaldía de la capital para instalarse allí.

"Nosotros estamos aquí para la defensa de la Constitución; llegamos de manera pacífica y mostramos a los policías la autorización del ayuntamiento, pero un coronel nos arrebató la carpa cuando íbamos a instalarla y luego los policías empezaron a golpearnos", dijo un hombre que se identificó como Manuel Sánchez.

Luego de los incidentes al lugar se presentaron el ex presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, así como el afamado merenguero Johnny Ventura, quienes condenaron la acción de las fuerzas de seguridad, y advirtieron de que habrá consecuencias.

El ex presidente Fernández, quien aspira volver al poder, ha reiterado una y otra vez sobre las "funestas" consecuencias de una eventual modificación a la Constitución solo para permitir que Medina tenga la oportunidad de aspirar a continuar en el cargo.

La Constitución dominicana fue modificada en 2015 para, precisamente ofrecer a Medina la oportunidad de presentarse a las elecciones generales de 2016, en las que resultó reelegido con más del 60 por ciento de los votos válidos.

Sin embargo, en esa misma enmienda fue incluido un artículo transitorio que impide al gobernante dominicano presentarse "jamás" como candidato a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.