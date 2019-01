Lenín Moreno, presidente de Ecuador, aseguró que Jorge Rodríguez tiene problemas con las matemáticas luego de acusarlo de mentir sobre las cifras de migración.

Explico que Rodríguez acusó al mandatario ecuatoriano de desinformar sobre las cifras de migrantes venezolanos que ingresan a sus fronteras huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país.

"Yo lo manifesté en Estados Unidos y el ministro de Comunicación me dijo que yo había mentido, que no eran 6.000 diarios sino solo 5.500, lo cual a mi no me sorprendió porque todos sabemos los problemas matemáticos que suele tener el ministro", expresó en el Foro Económico Mundial en Davos.