Un terremoto de 7.5 se produjo este viernes en la isla de Célebes, en el centro de Indonesia. Horas antes, otro sismo de 6.1 grados habría provocado el derrumbe de varios edificios en la misma zona y al menos un fallecido, informó El Tiempo de Colombia.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami tras el terremoto de 7.5 grados, con olas de un máximo de tres metros, que retiró siete minutos después.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en Indonesia indicó en un comunicado que el primero de los terremotos duró 10 segundos.

Horas después, la Agencia de Geofísica de Indonesia confirmó que un tsunami golpeó a la ciudad de Palu tras el terremoto registrado a 80 kilómetros de ese lugar.

DEVELOPING: Tsunami hits the Indonesian city of Palu after a 7.5-magnitude earthquake; reports of casualties https://t.co/xg05OhkjeB pic.twitter.com/nskDSAMaAL