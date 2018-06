Las mujeres saudíes celebraron histórico derecho a conducir

Las mujeres saudíes celebraron el domingo su histórica demanda de conducir, tras una larga lucha de casi treinta años.

Debido a la gran expectativa, incontables mujeres festejaron por la nueva ley, aprobada por el rey Salmán bin Abdulaziz el pasado noviembre, poniéndose al volante desde el instante en que la norma entró en vigor, a medianoche del sábado.

Muchas de ellas documentaron la experiencia con videos que inundaron las redes sociales y en los que transmitieron su alegría.

La princesa Rem, hija del multimillonario y príncipe Al Walid bin Talal, publicó un video conduciendo y afirmó que “Arabia Saudí entró hoy (el domingo) en el siglo XXI” y agradeció al rey y al príncipe heredero, Mohámed bin Salmán, los esfuerzos para aplicar la ley.

واخيراً!

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق



Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu