Kuczynski declaró a comisión legislativa por caso Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió ayer a una comisión investigadora del Congreso para interrogarlo sobre sus vínculos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

Al empresario de 79 años de edad se le investiga por las licitaciones públicas de las rutas interoceánicas de las que se encargó cuando él era ministro durante la presidencia de Alejandro Toledo.

Odebrecht declaró que pagó 20 millones de dólares de sobornos a Toledo para adjudicarse esa obra, lo que el ex mandatario niega.

“Como lo dije desde un inicio, no tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a declarar con total transparencia ante las instancias correspondientes”, escribió Kuczynski en Twitter después de declarar ante el fiscal.

Kuczynski también fue interrogado por su participación en el proyecto de gas de Camisea, en la promulgación de proyectos de inversión, y en la concesión del eje multimodal de Amazonas.

Odebrecht admitió que hizo aportes de campaña en los años 2006 y 2011 a los últimos cuatro ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido Kuczynski, y a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos ellos lo niegan.

Por las supuestas dádivas de Odebrecht, la Corte Suprema de Perú dio luz verde el martes al pedido de extradición de Toledo desde Estados Unidos, donde reside, mientras que el ex presidente Ollanta Humala cumplió esta semana ocho meses en prisión preventiva.

Toledo negó haber recibido sobornos de la empresa brasileña. “Yo no tengo acceso a la justicia. Rechazan todos nuestros habeas corpus, rechazan todos nuestros pedidos de mi defensa”, dijo el ex mandatario desde California, quien entre sollozos lamentaba el no haber podido estar en Perú, para asistir al funeral de una de sus hermanas.