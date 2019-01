Kosovo: Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela

Behgjet Pacolli, primer ministro de Kosovo, informó este miércoles que su país reconoció oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Kosovo reconoce oficialmente a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela”, dijo Pacolli en Twitter.

El político envió, de parte del gobierno kosovense, sus deseos porque la libertad y la democracia en el país sean restaurados.

“De parte del pueblo y el gobierno de Kosovo para Juan Guaidó y los venezolanos: Nosotros les deseamos lo mejor en su camino para restaurar la democracia, y estaremos con ustedes hasta que la libertad sea restaurada”, indicó.

En la misma red social, expresó que en el momento que se restaure la democracia y se establezcan nuevas autoridades, que respeten a los ciudadanos, podrían entablarán relaciones diplomáticas con la nación.

“Con la restauración de la democracia en Venezuela y el establecimiento de nuevas autoridades que respeten la ley y la dignidad de los ciudadanos de Venezuela, Kosovo espera establecer relaciones diplomáticas”.

#Kosovo officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. On behalf of the people & gov of #Kosovo to @JGuaido & the people of Venezuela: we wish you all the best in your path to restore democracy and we stand with you until #Libertad is restored.