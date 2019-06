Kirk Duguid se despidió de la Embajada de Canadá en Venezuela

Kirk Duguid, embajador de Canadá en Venezuela, bajó la bandera de la sede diplomática canadiense este viernes luego de que cesaran sus operaciones en el país.

"Es tan triste bajar la bandera en nuestra Embajada de Canadá. Al mismo tiempo, se que el gobierno canadiense volverá y continuaremos apoyando a los venezolanos en su lucha", dijo Duguid en Twitter.

Los representantes diplomáticos no tuvieron la renovación de sus credenciales ante la administración de Nicolás Maduro durantes los primeros días de junio por asumir una posición crítica ante el oficialismo.

La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, indicó que su gobierno revisó el estatuto de los representantes diplomáticos de Maduro en Canadá, aspirando que medidas similares pudieran ser asumidas en respuesta.

