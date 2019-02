Juan Guaidó agradeció al Grupo de Lima y Canadá por su apoyo a Venezuela

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció este lunes a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y al Grupo de Lima por su apoyo a las acciones tomadas por

“Agradecidos con el respaldo del primer ministro Justin Trudeau, Canada y el Grupo de Lima”, dijo Guaidó en Twitter.

El primer ministro canadiense anunció más temprano, durante la reunión del Grupo de Lima en Ottawa, que su país destinará 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela.

Agradecidos con el respaldo del Primer Ministro @JustinTrudeau Canada y #GrupoDeLima.

Thank you to Prime Minister @JustinTrudeau, Canada and the #LimaGroup for their support to our country. The international community is helping Venezuelan restores it’s Democracy. https://t.co/1sQGzP3YL5