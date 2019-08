John Bolton tras embargo a Venezuela: “Espero un día productivo en Lima”

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, manifestó sus expectativas ante la Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela que se celebrará este martes en Lima, Perú.

“Espero un día productivo en Lima, Perú, mañana para la Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela, y las conversaciones con sus homólogos regionales para discutir la seguridad hemisférica, la democracia y la prosperidad”, dijo Bolton en Twitter.

El funcionario estadounidense formuló su declaración poco después de que se conociera que el presidente Donald Trump firmó la orden jurídica que autoriza el embargo de los activos del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Más temprano, Bolton adelantó que durante el encuentro en la capital peruana se presentarán los planes para el día después de la salida de Maduro de Venezuela, así como para la recuperación económica del país.

“Maduro tiene los días contados”, sostuvo Bolton en rueda de prensa. Aseguró que la única mediación que harán con el oficialista será para salir en un avión rumbo al exilio.

I look forward to a productive day in Lima, Peru tomorrow for the International Conference for Democracy in Venezuela, and discussions with regional counterparts to discuss the Hemispheric security, democracy, and prosperity.