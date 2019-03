John Bolton: “Sanciones de EE UU se pueden eliminar si se hace lo correcto”

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, afirmó este martes que las sanciones impuestas por ese país con el fin de restaurar la democracia en Venezuela pueden ser removidas si los funcionarios militares "hacen lo correcto".

“No es demasiado tarde para tomar la decisión correcta: apoyar la democracia, la asistencia humanitaria y un futuro próspero para Venezuela”, dijo el asesor de seguridad en su cuenta de Twitter.

Por la misma vía, resaltó que la oportunidad de aceptar la oferta de amnistía de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, no ha concluido.

“Todavía queda tiempo para aceptar la sincera oferta de Amnistía de Juan Guaido. Las sanciones de Estados Unidos se pueden eliminar si se hace lo correcto”, aseveró.

El apoyo de la Fuerza Armada a un gobierno de transición es uno de los puntos claves, de acuerdo a lo expresado por especialistas, para que se genere un cambio en el país. Actualmente se estima que más de 1.000 efectivos castrenses han cruzado la frontera para ponerse a la orden del presidente encargado.

