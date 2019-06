John Bolton responsabilizó a la Dgcim por la muerte del capitán Acosta

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culpó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, este 29 de junio.

“Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La Dgcim es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos”, aseguró Bolton en Twitter.

Acosta falleció este sábado en un hospital militar, tras ser presentado en tribunales castrenses. El juez, al ver su deteriorado estado de salud, pidió que fuera atendido en un centro médico y suspendió la sesión.

El militar fue detenido el pasado 21 de junio y fue acusado de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro.

We denounce the senseless death of Captain Acosta Arevalo at the hands of the Maduro regime. Venezuela’s military counterintelligence agency (DGCIM) is responsible for his torture and death, along with its Cuban minders. https://t.co/VFsFjczP9i