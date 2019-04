John Bolton reaccionó ante el reconocimiento de Time a Guaidó

John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, reaccionó este viernes ante el reconocimiento de la revista Time al presidente interino, Juan Guaidó, como una de las 100 personas más influyentes del 2019.

“Gracias al enfoque audaz del presidente interino Juan Guaidó, la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela ahora ven un posible camino hacia la esperanza y la prosperidad para vencer la corrupción de Maduro y la dictadura fracasada”, dijo en su Twitter, citando el artículo de la revista Time.

Guaidó se encuentra en la categoría de “líderes” por haber demostrado tener “la madre de todas las virtudes: el coraje”, de acuerdo con el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien escribió la reseña.

“Al estar en el lugar correcto en el momento adecuado, pudo finalmente unir a la oposición y convertirse en un faro de esperanza para un país que anhela un cambio rápido y pacífico”, agregó.

En esa categoría también se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el papa Francisco, entre otros.

Thanks to Interim President Juan Guaido's bold approach, the international community and people of Venezuela now see a possible path toward hope and prosperity to overcome Maduro's corruption and failed dictatorship. https://t.co/Ijt2tzJ9wL