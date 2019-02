John Bolton: Los militares deben proteger a Venezuela, no a Nicolás Maduro

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, afirmó este sábado que este es el momento para que el Ejército apoye a Venezuela y no a Nicolás Maduro.

“Los militares tienen la oportunidad de proteger y ayudar a la gente de Venezuela, no a Maduro y a su banda de ladrones. Elijan el camino de la democracia”, dijo Bolton en Twitter.

En el mismo tuit, resaltó que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, está liderando los esfuerzos para ayudar a los ciudadanos del país.

Este 23 de febrero se espera que la ayuda humanitaria entre a la República desde Colombia, Brasil y Curazao, la cual llegaría por el estado Falcón.

President Guaido is personally leading the effort to bring aid to Venezuelan people. The military has a chance to protect and assist the people of Venezuela, not Maduro and a band of thieves. Choose the road of democracy. pic.twitter.com/5dV4GELiry