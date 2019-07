John Bolton: Irán y el Hezbolá apoyan las torturas de venezolanos inocentes

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseveró este lunes que el gobierno iraní y la organización islámica Hezbolá apoyan la represión, las torturas y el asesinato de venezolanos inocentes de la dictadura de Nicolás Maduro.

Bolton aseguró el apoyo que recibe Maduro representa una amenaza para la seguridad de la región, por lo que reiteró que su gobierno seguirá exponiendo a los aliados del régimen.

"Irán y Hezbolá apoyan las herramientas ilegítimas de represión, tortura y asesinato de venezolanos inocentes, y amenazan directamente la seguridad regional. Seguiremos exponiendo a los compañeros de cama de Maduro y a los esfuerzos iraníes para operar en el hemisferio occidental", escribió en Twitter.

El viernes pasado Bolton conversó con el arzobispo Paul Richard Gallagher sobre la crisis humanitaria y política que afecta al país desde el año 2013. El funcionario señaló que en la reunión también se discutió sobre la importancia de hacer que Nicaragua sea democrática nuevamente.

