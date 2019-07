John Bolton condena intercepción de avión estadounidense por la FANB

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, tildó este lunes de “acción provocativa” la intercepción de un avión EP-3E de la Marina estadounidense que sobrevoló el viernes pasado.

“Estados Unidos condena las acciones provocativas del régimen venezolano ilegítimo contra nuestros aviones de la Armada de los Estados Unidos en una misión de rutina. Estas acciones inseguras y no profesionales son otro ejemplo de la violación intencional de las normas y leyes internacionales del dictador Nicolás Maduro”, escribió Bolton en Twitter.

Añadió que el pueblo venezolano quiere que acabe la crisis humanitaria y la represión, por lo cual el gobierno estadounidense seguirá apoyando todas las acciones para el retorno de la democracia en Venezuela.

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela informó el viernes que había sido interceptada una aeronave de Estados Unidos en territotio venezolano que, aseguró, se trataba de un avión utilizado para interferir sistemas de comunicaciones y que sobrevoló violando tratados internacionales.

Al respecto, el Comando Sur de Estados Unidos desmintió que se tratara de una incursión que violara tratados internacionales, pues las maniobras eran conocidas por varias naciones del mar Caribe.

“Un Su-30 Flanker siguió agresivamente a una aeronave EP-3 estadounidense a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo en peligro (por tanto) a la tripulación y al avión. Estas acciones demuestran el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro, el cual menoscaba la ley internacional y el esfuerzo para contrarrestar el tráfico ilícito", señaló.

