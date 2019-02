John Bolton aplaudió el apoyo de Reino Unido para la ayuda humanitaria

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, aplaudió este jueves el apoyo que brindó el Reino Unido para la ayuda humanitaria a Venezuela.

“Aplaudo el compromiso del Reino Unido esta semana de proporcionar $8,3 millones adicionales en ayuda humanitaria para ayudar a los venezolanos que sufren a manos de Maduro”, dijo Bolton en un tuit.

Debido a la situación médica y alimenticia del país, Juan Guaidó, presidente interino de la República, organizó el ingreso de insumos. Aseguró que estos entrarán el 23 de febrero.

Uno de los centros de acopio para los alimentos y las medicinas es Cúcuta, Colombia, uno en Brasil y otro en Curazao.

I applaud the United Kingdom’s commitment this week to provide an additional $8.3 million in humanitarian assistance to help Venezuelans suffering at the hands of Maduro. https://t.co/SsgHIoaaMt