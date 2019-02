Joe Biden: “Solo un tirano impediría la entrega de alimentos”

Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, dijo este sábado que la comunidad internacional debe apoyar a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y a la Asamblea Nacional.

“Sólo un tirano impediría la entrega de alimentos y medicinas a las personas a las que afirma dirigir. La comunidad internacional debe apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional”, dijo Biden en Twitter.

Afirmó que es el momento de que Nicolás Maduro permita una transición democrática en la nación, pues los venezolanos “merecen algo mejor”.

Only a tyrant would prevent the delivery of food and medicine to people he claims to lead. The international community must support Juan Guaido and the National Assembly. It is time for Maduro to step aside and allow a democratic transition. The Venezuelan people deserve better.