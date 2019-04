Joe Biden responde a Trump y defiende su interacción con las mujeres

Puntero entre los demócratas en la contienda por la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos, Joe Biden fue cuestionado este viernes sobre su trato hacia las mujeres en una primera aparición televisiva en la que derramó algunas lágrimas por su hijo fallecido.

El ex vicepresidente, de 76 años de edad, también trató de responder a Donald Trump sobre su edad y vigor, después de que el mandatario se proclamó como un líder vibrante frente a Biden. El mandatario estadounidense había dicho que el político demócrata estaba tratando de "verse muy joven", aunque es cuatro años mayor que él.

Biden lanzó el jueves su campaña presidencial completando el abarrotado campo de juego del Partido Demócrata con 20 candidatos, pero su despegue parece haber sido atenuado por el interés que han despertado su edad y su interacción con las mujeres. "Si él se ve joven y vibrante comparado conmigo, probablemente debería irme a casa", dijo sobre los comentarios de Trump en su larga aparición en el programa The View de la cadena ABC.

Un panel femenino lo interrogó sobre varias de sus acciones del pasado, pero Biden no se disculpó explícitamente por esos hechos. Varias mujeres lo acusaron este año de haberlas tocado de manera inapropiada y, aunque no lo han culpado de acoso sexual, esas declaraciones lo han puesto bajo un creciente escrutinio en la era de #MeToo.

"Invadí tu espacio. Lamento que esto haya ocurrido", dijo Biden. "No estoy apenado en el sentido de que creo que no hice nada que haya sido planificado intencionalmente para hacer algo mal o inapropiado", expresó.

También fue interrogado sobre su actuación en una audiencia en el Senado en 1991 que involucró el testimonio de Anita Hill, quien fue criticada de manera muy agresiva por un comité masculino sobre una denuncia de acoso sexual. El precandidato demócrata dijo recientemente que llamó a la mujer para expresar su pesar sobre su comportamiento en la audiencia, pero cuando las entrevistadoras le pidieron una disculpa directa para Hill, se detuvo en seco. "No creo haberla tratado mal", afirmó. Añadió que creyó desde el principio en sus denuncias de acoso.

Biden inicia su tercera contienda presidencial después de intentarlo en 1988 y 2008. En 2015 decidió no competir después de que su hijo Beau murió de cáncer. "Él no es el motivo por el que estoy compitiendo", dijo el precandidato con lágrimas en los ojos. "Cuando me levanto en la mañana, pienso: 'Espero que esté orgulloso de mí".