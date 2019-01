Jeremy Hunt: Torturan y abusan en nombre de la dictadura en Venezuela

Jeremy Hunt, canciller británico, se pronunció este martes sobre los abusos y torturas que enfrentan los presos políticos en Venezuela por parte de los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado.

“Sombría realidad del régimen ilegítimo de Maduro: tortura y abuso de presos políticos en nombre de una dictadura corrupta. Venezuela se merece mejor”, indicó Jeremy Hunt en Twitter.

Algunos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación en contra de Maduro por crímenes de lesa humanidad.

El 10 de diciembre de 2018, la CPI designó a tres jueces para iniciar un proceso penal en contra de Maduro. Los magistrados responden a los nombres de Péter Kovács, de Hungría; Marc Perrin de Brichambaut, de Francia; y Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, de Benín, quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

