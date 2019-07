Jeremy Hunt: El pueblo venezolano merece cambio urgente

Jeremy Hunt, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, se refirió al informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de la crisis en Venezuela, afirmando que el documento “describe una letanía enfermiza de violaciones”.

Hunt se refirió a ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro.“El sufrimiento debe parar. El pueblo venezolano merece cambio urgente”, destacó el funcionario británico.

Bachelet advirtió en su informe que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, denunciando además la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles.

El documento de 18 páginas detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana en medio de la crisis política y social que arrastra el país.

Bachelet, subrayó este viernes el derecho de los venezolanos de tener una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios.

"El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.

Denunció el uso repetido de "fuerza excesiva y letal contra manifestantes y ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".

