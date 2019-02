Islandia reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Gudlaugur Thor Thordarson, ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, indicó este lunes que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El político islandés señaló que es indispensable convocar elecciones libres y justas para respetar la voluntad de todos los venezolanos.

“Islandia apoya @jguaido como Presidente interino de Venezuela. Ahora deben llamarse elecciones libres y justas y se respetará la voluntad del pueblo”, indicó Thor Thordarson en Twitter.

Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected.