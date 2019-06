Isea: La policía de España me usó para una trama política contra Podemos

Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas del fallecido Hugo Chávez, denunció que fue utilizado por el gobierno de España para formar parte de una “trama política”.

En entrevista ofrecida al diario El País, aseguró que fue contactado en 2016 por tres agentes españoles para que avalara la autenticidad de la copia de un documento que recogía un pago del gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora de Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias.

Los funcionarios le dijeron que acudían a él en representación del gobierno español y se comprometieron con sacar a su familia de Venezuela y ofrecerle una vida nueva. Además, le dijeron que su testimonio sería confidencial.

Isea aceptó el compromiso. Pero al mes siguiente su testimonio apareció con nombre y apellido en el diario ABC.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia (…). Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora”, dijo Isea.

Y agregó: "Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

Luego de las declaraciones, Isea fue evadido por los funcionarios.

Pero quiso dejar claro que no se dejó llevar por intenciones políticas. Pensó en demandar al gobierno español, pero le indicaron que no iba a ser fácil ni barato. “Me dijeron que nuestra demanda podía prosperar si nos uníamos a una que ya había interpuesto Podemos, pero era caro y, además, no queríamos volver a entrar en la pelea política (...). Yo no tengo el más mínimo interés de querellarme con un gobierno de España, de ningún signo. Por España tengo un gran respeto, por su gobierno, por su gente".

