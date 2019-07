Insulza: Hay que buscar soluciones de transición a la migración venezolana

El senador chileno José Miguel Insulza criticó la política migratoria del gobierno de Chile y emplazó a la Presidencia a acelerar el proyecto de ley al respecto, para evitar nuevas crisis como la que ocurrió en la frontera norte de ese país, donde cientos de venezolanos buscaban ingresar.

Tras mantener una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el Palacio de La Moneda, el parlamentario señaló que falta una política permanente, pues la ley definitiva en materia de la inmigración venezolana aún no se ha concretado.

"Yo soy partidario de que se termine pronto, de que nos pongamos de acuerdo y de que tengamos un solo instrumento para tratar estos temas", dijo.

Insulza añadió que debe tomarse en cuenta el asunto de la Visa de Responsabilidad Democrática. "Yo no voy a llegar al punto de pedir que se suprima ni mucho menos, sino para que se use prudentemente respecto de las personas que realmente no se quieran o no se puedan asilar".

El senador señaló que deben buscarse soluciones de transición, ya sea a través del refugio o del salvoconducto, para que los venezolanos que se encuentran en Tacna y en La Paz puedan ser llevados a la frontera. Se trata de alrededor de 400 personas.

El legislador socialista afirmó que él mismo le ha explicado al ministro que otros países de la región como Ecuador y Perú aplicaron la visa consular "y Chile no tenía más remedio que hacerlo. El problema es que aquí se prometió que cualquier venezolano que llegara acá, iba a tener las puertas abiertas".

"La Visa de Responsabilidad Democrática generó una obligación. O sea: la intención de eso fue llamarlos, no es que hayan venido, sino que nosotros los llamamos", aseguró el senador.

Acerca de cuál es su opinión sobre la gestión del gobierno en este tema, respondió: "Yo creo que no ha sido muy prolijo, ciertamente, pero también hay que entender que antes teníamos algo así como el 1% de personas inmigrantes en el país y ahora ya vamos en 7%".

Indicó que en Chile hay aproximadamente 400.000 venezolanos y se proyecta la llegada de muchos más.

"Alguna restricción hay que imponer. Lo malo es que hicimos muchas promesas, entonces tenemos que retroceder en esas promesas. Hubiera preferido que lo conversáramos en el Congreso en una política común", concluyó.