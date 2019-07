La impresionante persecución de un narcosubmarino en el Pacífico

Miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos descubrieron un “narcosubmarino” con alrededor de 7 toneladas de cocaína. A pesar de que el clip de un minuto fue difundido este jueves, el hecho data del 18 de junio.

La carga, valorada en 232 millones de dólares americanos, fue interceptada por las autoridades en aguas del océano Pacífico Oriental, como parte de un operativo frente a las costas de San Diego California.

En la grabación la Guardia Costera les imperó a los conductores de la nave acuática que se detuvieran. Ante la omisión, el equipo saltó sobre la embarcación para forzar la escotilla.

Ya arriba, los uniformados forcejearon para romper la escotilla del submarino hasta que salió uno de los presuntos delincuentes.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I