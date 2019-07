Iglesia chilena: Cada día hay información distinta sobre el tema migratorio

La Iglesia Católica chilena denunció este viernes que cada día hay una información distinta sobre el tema de los cientos de migrantes venezolanos que intentan ingresar a Chile por la frontera con Perú.

“Cada día hay una información distinta y eso causa un malestar, un problema. Además de todo lo que están pasando, vivir en carpas, con el clima, no saben lo que va a pasar a futuro, no tienen información, no hay un criterio que realmente regularice y que oriente a estas personas”, aseguró el sacerdote Lauro Bocchi, vicepresidente del Instituto de Católico de Migración y representante del Arzobispado de Santiago.

Bocchi, que viajó hasta la ciudad peruana de Tacna para conocer la situación en el propio terreno, así como acompañar y ver cómo la Iglesia de Santiago puede ayudar a que los ciudadanos venezolanos tengan un mejor pasar mientras esperan una solución, señaló que esta realidad moralmente nos involucra a todos.

El gobierno de Chile implementó el pasado junio un visado consular para los venezolanos e instruyó a quienes estaban en la frontera, a trasladarse a Tacna para tramitarlo en el consulado chileno y son muchos los que esperan desde hace varias semanas poder obtenerlo, permaneciendo en precarias condiciones en esa localidad.

“Los que están ahí tienen la esperanza de poder pasar a Chile y especialmente llegar a la capital; por tanto, es fundamental que como Iglesia de Santiago los acompañemos y estemos atentos a esta nueva realidad que vive el país”, añadió el religioso.

Aseguró que desde el 22 de junio, cuando se implementó la nueva visa, la emergencia fue creciendo y actualmente hay más de 1.000 personas que están buscando oportunidades en territorio chileno.

“No podemos dejar de ayudarlas; en este momento están necesitando de nuestra presencia y ayuda concreta. Lo que más queremos es que tengan dignidad, tengan la posibilidad de sobrevivir, y de realizar a mediano y a largo plazo sus sueños”, dijo el religioso.

Bocchi informó que los inmigrantes que no están durmiendo en las afueras del Consulado han conseguido hospedaje gracias al trabajo coordinado de distintas instituciones de la Iglesia que han puesto a su disposición albergues y comedores solidarios. Incluso, dos iglesias que dependen del Obispado de Tacna han abierto sus puertas para acoger cada noche a más de 300 personas.

Las entradas ilegales de inmigrantes a Chile, en alza constante desde 2015, alcanzaron una cifra récord en lo que va de 2019, con 4.225 casos en el primer semestre, indicaron datos de organismos gubernamentales.

La cifra equivale a 70% del total de ingresos ilegales detectados en 2018, que sumaron 6.130 extranjeros que entraron a Chile por pasos fronterizos no habilitados.

Los venezolanos, con 1.536 casos, encabezan las entradas ilegales a Chile en 2019, seguidos de cubanos (928), dominicanos (831), bolivianos (442) y colombianos (230), mientras los inmigrantes de otras nacionalidades sumaron 288 casos, de acuerdo con registros de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional.