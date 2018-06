Hospitalizado en cuidados intensivos Martinelli

El ex presidente Ricardo Martinelli ingresó ayer a cuidados intensivos del hospital Santo Tomás debido a una crisis de hipertensión, un día después de haber sido extraditado por Estados Unidos a Panamá para que responda ante la justicia por presunto espionaje.

“Lo tenemos en cuidados intensivos. Está estable y medicado para controlarle la hipertensión”, declaró Ángel Cedeño, director del hospital público Santo Tomás, en Ciudad de Panamá.

El ex mandatario fue trasladado de la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, al hospital ayer a la medianoche para ser evaluado, después de que el juez de la causa, Jerónimo Mejía, accedió a darle el permiso.

En una audiencia celebrada el lunes, Martinelli afirmó que todos sus derechos han sido violados y pidió ser enviado a un hospital, lo que fue negado por Mejía.

“Yo tengo serios problemas de afecciones cardíacas. Sufro de taquicardia y hay cuatro médicos que han certificado que yo no puedo estar en el centro penitenciario El Renacer y debo ser conducido a un hospital”, dijo.

“Tengo problemas serios, probablemente tenga cáncer en la próstata y yo me siento muy ofendido por la forma en que he sido tratado”, añadió el ex presidente de 66 años de edad. Sin embargo, el juez ordenó que el ex gobernante de Panamá fuera evaluado por medicatura forense, dependiente de la Fiscalía.