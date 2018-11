Hombre holandés inició batalla legal para solicitar su cambio de edad

Emile Ratelband, un hombre holandés de 69 años de edad, acudió a la corte de su país para iniciar un proceso legal en el que solicita que se le resten 20 años a su edad porque no se siente cómodo con ella.

El orador motivacional presentó su caso en la corte de Arnhem de los Países Bajos y se defendió señalando que no se sentía como con la edad registrada y que la misma no reflejaba su estatus emocional , por lo que solicitó modificar su fecha de nacimiento del 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969. Además, comparó el caso con el de un transgénero, reseñó el medio inglés The Guardian.

"Cuando tengo 69 años, estoy limitado. Si tengo 49 años, puedo comprar una casa nueva, manejar un auto diferente, puedo trabajar más. Cuando estoy en Tinder y dice que tengo 69, no obtengo una respuesta. Cuando tenga 49, con la cara que tengo, estaré en una posición de lujo", aseguró Ratelband.

Agregó que estaba dispuesto a renunciar a su derecho de recibir una pensión si era necesario y para evitar generar comentarios al respecto.

El juez de este caso apoyó el argumento del orador, indicando que la comparación los transgéneros en acertada. Pero enfatizó en la reacción de sus padres si se borraban 20 años de su registro.

Los abogados de Ratelband aseveraron que la ley está en capacidad de reconocer el término de "edad emocional", pero la misma está siendo procesada por la ley holandesa.

Con información de The Guardian