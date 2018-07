Hombre hirió a refugiados, entre ellos seis niños, en EE UU

Un hombre de 30 años hirió de gravedad con un arma blanca a nueve personas, seis de ellas niños, durante un ataque en un complejo de viviendas utilizado para albergar a refugiados en la ciudad de Boise, en el estado norteamericano de Idaho, informó la policía.

Entre los heridos hay varios refugiados. La vida de cuatro de las nueve víctimas corre peligro, según la policía.

El atacante fue detenido bajo nueve cargos de agresión agravada y seis de heridas a niños, añade el comunicado de la policía, que cree que actuó en solitario.

El sospechoso, originario de Los Angeles, es un residente temporal de los apartamentos al que habían echado el viernes, según la policía.

Según los primeros datos, el hombre atacó sin provocación previa.

