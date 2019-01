Hombre con bandera de Venezuela evadió seguridad del papa Francisco

Un hombre, con una bandera de Venezuela entre las manos, evadió este miércoles el cordón de seguridad del papa Francisco en Panamá y corrió hacia el costado derecho del vehículo, obligando al conductor a desviarse por unos segundos.

En un video se aprecia que auto que transportaba al sumo pontífice se desvía para evitar que el joven pudiese acercarse.

"Venezuela en estos momentos está pasando por una situación muy fuerte, muy crítica, creo que lo que el papa debería hacer es llamar a la unión en Venezuela, hacer un llamado más fuerte al gobierno", dijo a la AFP John Gallego, un venezolano de 31 años que viajó desde Colombia para el encuentro con el papa.

El pontífice arribó este miércoles a Panamá donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud.

Con información de AFP

