Hijo de Bachelet dice que Bosé debe de tener algún "trastorno o problema"

Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dijo este martes que el cantante español Miguel Bosé debe de tener algún "trastorno, problema o una necesidad de volver a la palestra pública".

"Miguel Bosé debe tener algún tipo de... no sé si será trastorno o problema, una necesidad de volver a la palestra pública, no sé... me parecen desafortunadas las declaraciones", dijo Dávalos a la prensa en relación a las críticas que el español ha vertido contra Bachelet respecto a la crisis de Venezuela.

Dávalos agregó que Bosé "bailó y cantó bonito" al "tirano, al dictador" chileno Augusto Pinochet en el Festival de Viña del Mar pero que "parece que nadie se acuerda" de ello, en alusión a las participaciones del cantante español en ese certamen en las ediciones de 1981, 1982 y 1984, durante la dictadura (1973-1990).

El pasado 22 de febrero, Bosé pidió a Bachelet que vaya a Venezuela a conocer de primera mano la crisis política, social y económica del país y que haga valer su autoridad.

"Ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes o si no, para esto no sirves, ¡fuera!", exclamó Bosé sobre el escenario del concierto que se celebró en la ciudad colombiana de Cúcuta, al lado de uno de los puentes que conectan esa localidad con Venezuela.

Dos días después, Bosé pidió disculpas a Bachelet a través de las redes sociales por el "tono ofensivo" que empleó el expresar su crítica a la labor de la alta comisionada de la ONU, pero se mantuvo firme en su opinión de que tanto ella como "cualquier persona en una posición de poder debe levantar la voz y dejar clara la situación del pueblo de Venezuela".

Además, Bosé le preguntó a Bachelet que: "Cuánto tiempo más ha de esperar Venezuela para que la máxima autoridad del planeta en Derechos Humanos levante su voz en nombre de tantas víctimas".