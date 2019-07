21 heridos a causa de una explosión en un centro comercial de Florida

21 personas han resultado heridas luego de una explosión ocurrida este sábado en un centro comercial de Plantation, localidad al norte de Miami, por lo que se presume ha sido una fuga de gas, informaron los bomberos locales.

El incidente se registró en el centro comercial Fountains Plaza, y el jefe supervisor Joel Gordon dijo en rueda de prensa que entre los heridos figuran dos personas que sufrieron "heridas de gravedad".

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas fatales, ni dónde en concreto se originó la fuga de gas que dio origen a la explosión.

Los bomberos buscan más heridos, pero creen que a estas alturas todos los afectados por el suceso están recibiendo atención médica.

La explosión ocurrió cerca del gimnasio LA Fitness, que está ubicado dentro del centro comercial, y las imágenes recogidas por el canal Local WPLG muestran la estructura seriamente dañada y con vidrios rotos o arrancados de la edificación, así como escombros desperdigados en el estacionamiento.

En el lugar de los hechos hay una importante presencia policial, tanto de la dependencia local, de ciudades vecinas, así como de la Oficina del Alguacil del Condado Broward, donde se asienta Plantation, localidad vecina de Fort Lauderdale.

Las calles han sido cerradas al tráfico de vehículos por la Policía de Plantation, que mantiene acordonada la zona.

"Todas las tiendas y negocios en el área de Fountains Plaza y de Plantation Marketplace Plaza cerca de LA Fitness permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, hasta que el personal de bomberos pueda determinar que es seguro regresar", informa la dependencia policial en su cuenta de Twitter.

Algunos vecinos de la zona han señalado en redes sociales que escucharon una fuerte explosión, a la que le siguió una fuerte sacudida.

"Sentimos que todo el edificio temblaba. Los techos comenzaron a colapsar, las ventanas volaron", declaró al diario Miami Herald Christina J.

El centro comercial alberga más de medio centenar de tiendas, restaurantes y comercios deportivos y de ropa.

#BREAKING Gas explosion reported at The Fountains shopping center in Plantation, FL. pic.twitter.com/TxRd7Dh3TF