Un helicóptero se estrella contra la azotea de un edificio en Nueva York

Un helicóptero se estrelló este lunes en la azotea de un edificio de Manhattan, informó el departamento de bomberos de Nueva York, que no ofreció datos sobre víctimas o daños.

El incidente tuvo lugar a la altura del número 787 de la séptima avenida.

El departamento de Policía pidió a los viandantes que no se aproximen a la zona.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH