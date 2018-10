Han deportado a más de 1.599 venezolanos en aeropuertos de México en 2018

En 2018, hasta el mes de agosto, se les ha rechazado la entrada a más de1.599 venezolanos en aeropuertos de México, según cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación mexicana.

1.237 rechazos se produjeron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, 258 en Cancún, 51 en Guadalajara, nueve en Monterrey, dos en la ciudad de Mérida, uno en Puerto Vallarta y otro en Toluca.

Durante el año 2017, funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) no permitieron el ingreso de 2.734 venezolanos en aeropuertos del país.

La razón por la cual las autoridades migratorias negaron la entrada de venezolanos a México, fue por inconsistencias durante la entrevista preliminar que realiza todo visitante al llegar a un aeropuerto de destino, explicó la presidenta de Venemex, Farida Acevedo a El Nacional Web.

Acevedo, quien se dedica a la orientación de migrantes y refugiados venezolanos en México, reconoció que las políticas migratorias del país son exigentes y que la crisis venezolana ha impulsado a que personas, en situación de desespero, lleguen sin mayor organización, incumpliendo varios protocolos para el ingreso.

“Muchos venezolanos llegan alegando que van realizar actividades de las cuales no tienen visa. Los venezolanos que lleguen a trabajar, estudiar o invertir, deben expedir su visa previamente en el Consulado de México en Caracas (…) Las cartas de invitación no son válidas, desde el punto de vista legal, para las autoridades mexicanas”, señaló.

Acevedo comentó que, si se desea entrar como turista, se debe tener conocimiento claro de los datos básicos que los agentes migratorios puedan preguntar: fecha de regreso, dirección de hotel para hospedarse; nombres, apellidos y vías de contacto de algún familiar oanfitrión; lugares que, como turista, la persona visitará yel dinero destinado a las actividades a realizar.

No saber responder a estas preguntas puede causar la retención y posterior rechazo del visitante. Cualquier persona que debahacer alguna actividad en México tiene que tener claro estos datos.

Para la expedición de visas y aclaraciones de dudas sobre los procedimientos migratorios, ya sea por razones laborales, académicas o turísticas, se pueden consultar con la Embajada de México en Venezuela por el siguiente correo: embvenezuela@sre.gob.mx.

Arbitrariedades en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez

En los últimos dos años se han recogido denuncias sobre casos de maltrato, amenazas y humillaciones contra ciudadanos venezolanos por parte de funcionarios del INM en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Las redes sociales se convirtieron en la principal herramienta para dar a conocer esta situación.

La revista VICE, el diario mexicano Reporte Índigo, agencias internacionales de noticias, entre otros medios, han recogido testimonios que confirman las denuncias.

Azaelia Blacks contó a Reporte Índigo que el 15 de marzo de este año recibió burlas y maltratos antes de ser deportada a Venezuela.“Me pasaron a un cuarto con ocho personas, cuatro hombres venezolanos y cuatro mujeres venezolanas, incluso había un bebé de 5 años. A todos nos negaron la entrada, no nos dijeron por qué (...) Los vigilantes se reían porque llorábamos. Pedí que le avisaran a mi amiga que me negaron la entrada, pero jamás le dijeron nada de mí”, relató la mujer.

El medio mexicano también recogió el caso de Rosalina Omaña, a quien le fue negada la entrada junto con su hija de dos años. La ciudadana aseguró que fue maltratada y amenazada para que firmara un papel con ‘información falsa’ antes de devolverla a su país.

En otro caso, el músico Jesús Alexander Pérez, quien pertenece a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, fue retenido durante 10 horas antes de ser deportado el pasado 8 de marzo. El hombre cuenta que tramitó su visa de residente sin muchas complicaciones en el Consulado de México en Venezuela, ya que su esposa tiene nacionalidad mexicana; además, su hermana mayor, tíos y primos viven en México.

Pérez llegó con la intención de iniciar un proyecto musical con colegas que lo invitaron, pero sin mayores explicaciones fue retenido e incomunicado, para al final ser devuelto con un oficio que rezaba: “El Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto de la Ciudad de México ha determinado que la siguiente persona ha sido calificada inadmisible al territorio nacional y, en consecuencia, se ha decretado su rechazo”.

Con la orquesta sinfónica, Jesús ha visitado más de 27 países y esta fue su tercera vez en México. Ante esta experiencia, comentó que nunca había pasado por algo así en un aeropuerto. “Me trataron como un delincuente”, concluyó al respecto.

En enero, la agencia EFE abordó el caso de José Pérez, quien aseguró que llegó como turista a México y recibió tratos discriminatorios por parte de los agentes de migración. El INM dijo a EFE que las principales razones por las cuales rechazaron el ingreso del hombre, fueron porque presentó una carta de invitación digital y por no saber el nombre completo ni la dirección del amigo mexicano que lo alojaría; esto resultó “sospechoso”.

Venezuela, el segundo país cuyos ciudadanos son devueltos en aeropuertos de México

Colombia ocupa el primer lugar en la lista de “eventos extranjeros que fueron rechazados” de la Secretaría de Gobernación de México. En 2017, 4.680 colombianos fueron rebotados en los aeropuertos mexicanos. De enero a agosto de 2018, a 3.025 se les negó el ingreso.

Estos casos no representan a la sociedad mexicana

La presidenta de Venemex reconoció que ha habido arbitrariedades por parte de funcionarios del INM en los aeropuertos de México. Aclaró que estos casos no conforman la mayoría de los ingresos de venezolanos al país y confirmó que entes mexicanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), además de altos cargos del INM, han adelantado acciones para penalizar a los responsables de estos hechos.

Fuera del ámbito de políticas migratorias, no ha habido un solo caso comprobable de discriminación contra venezolanos por parte de la sociedad mexicana.

“Si llegas al aeropuerto y pides refugio, es ilegal que te devuelvan”

Farida Acevedo apuntó que los venezolanos que llegan a los aeropuertos de México y soliciten refugio no pueden ser rechazados.

Dentro de los estatutos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se contempla que los solicitantes de refugio están protegidos por un principio de no devolución, detalló Acevedo. El Acnur es el ente de la ONU encargado de proteger a los refugiados del mundo y promover soluciones relacionadas a sus casos.

“Según acuerdos internacionales, los solicitantes de refugio están en su derecho de permanecer en el país y someterse a los procedimientos correspondientes para el trámite. Ha habido casos, pocos, en los cuales se han devuelto a solicitantes de refugio en el Aeropuerto de Ciudad de México. Sin embargo, gracias a las denuncias recogidas por la CNDH y Acnur, se está trabajando en este tema para que no vuelva a ocurrir”, concluyó la presidenta de Venemex, al momento en que destacó que cualquier persona que se encuentre retenida no debe firmar documentos de los que no esté de acuerdo.