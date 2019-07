Hallan lanzamisiles en maleta de un pasajero en aeropuerto de EE UU

Agentes de seguridad de Estados Unidos confiscaron este lunes en un aeropuerto del área de Washington un lanzamisiles hallado en el equipaje de un ciudadano de Texas, quien aseguró que se trataba de un recuerdo de Kuwait.

En la mañana se encontró el arma en el aeropuerto internacional Baltimore/Washington, dijo Lisa Farbstein, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

"El hombre dijo que la traía desde Kuwait como un recuerdo. ¡Tal vez debería haber elegido un llavero en su lugar!", escribió Farbstein en Twitter.

El pasajero, un ciudadano de Jacksonville, Texas, indicó a los oficiales que era un militar activo, informó, a su vez, la TSA en un comunicado.

"Por suerte el objeto no era funcional. Fue confiscado y entregado al jefe de bomberos estatal para su eliminación segura. Se le permitió al hombre subir a bordo de su vuelo", explicó la TSA.

El mensaje de la portavoz incluye imágenes de lo que parece ser un lanzador de misiles Griffin que, según su fabricante, Raytheon, es un arma precisa que produce pocos daños colaterales.

La TSA recordó que no se podían llevar armas militares en los aviones (tanto en el equipaje que va en bodega como el que se lleva en cabina).

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG