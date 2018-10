Haley: Dictadores de Venezuela intentan socavar el gobierno de Honduras

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció este martes que el gobierno de Venezuela está alentando la caravana de migrantes centroamericanos que intenta ingresar a EE UU.

“Es necesario de mirar los motivos políticos detrás de la caravana. Los políticos hondureños aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández”, publicó Haley en Twitter.

La funcionaria norteamericana, que abandonará su cargo a finales de año, afirmó que EE UU es un país de leyes, no de caos fronterizo.

“Estados Unidos es un país de leyes, no de caos fronterizo”, agregó.

