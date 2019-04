Habilitan correo para recoger información de pasaportes vencidos en Suiza

La representante diplomática en Suiza del presidente encargado Juan Guaidó, María-Alejandra Aristeguieta, informó que se buscan alternativas con base en el derecho suizo y siguiendo experiencias previas, para una solución a corto plazo de la situación de los venezolanos que tienen sus pasaportes vencidos.

“Muchos de ustedes nos han contactado para manifestarnos su situación de personas con los pasaportes vencidos, así como las dificultades en conseguir que los mismos sea renovados o prorrogados, debido a múltiples razones expuestas por el consulado venezolano en Berna, como por ejemplo la carencia de material, que no ha sido enviado de vuelta desde Caracas, que el sistema no funciona, que la valija diplomática no ha llegado, entre otras excusas”, informó Aristeguieta a través de un boletín.

Indicó que las autoridades de la Confederación suiza le pidieron que suministrara el mayor número de detalles basados en una categorización: “Tener claros los problemas puntuales generados por la falta de pasaporte, como por ejemplo, si ha afectado la obtención de la renovación del permiso de residencia, la renovación de contrato de trabajo, alquiler de vivienda o cualquier otro trámite que haya impedido la falta de documentación vigente, producto de la negligencia activa o pasiva de quienes usurpan el poder”.

Aristeguieta señaló que habilitaron el correo electrónico pasaportes@iniciativaporvenezuela.org para recolectar la información de los que quieran reportar las irregularidades con el pasaporte. No atenderán llamadas telefónicas, mensajes de texto o por Whatsapp, Messenger, Facebook o cualquier otra vía de mensajería.