Golpearon a hombre que reveló final de Avengers Endgame en puerta del cine

Avengers: Endgame es sin lugar a dudas una de las películas más esperadas del año. Con un récord absoluto en recaudaciones, el filme que narra el final de la fase tres de los personajes de Marvel en el cine ha generado un nivel de expectativa pocas veces visto.

Los fanáticos de la saga que aún no han podido ver el largometraje esperan ansiosos el momento de ingresar al cine y se cuidan a la hora de navegar en la web para no encontrarse con ningún spoiler.

Este fenómeno se repite a lo largo de todo el mundo, y fue el causante de que un hombre fuese brutalmente golpeado en Hong Kong. El joven, que se retiraba del cine luego de ver la película, comenzó a contar a gritos cómo terminaba la saga y lo que pasaba en el filme.

Los fanáticos que estaban haciendo fila para ingresar a la próxima función, se disgustaron tanto que decidieron darle una feroz golpiza por arruinarles el momento que con tantas ansias esperaban. Una foto del hombre con la cara ensangrentada comenzó a circular al poco tiempo por Internet, allí se lo ve sentado en el piso mientras una persona cura sus heridas.

Avengers: Endgame es la continuación de Avengers: Infinity War y el cierre de una oleada de 21 films conectados entre sí que comenzó con Iron Man (2008). Las expectativas son tales que desde la cuenta oficial de Marvel pidieron a todos los seguidores que por favor no revelen información sobre el film. "A todos los increíbles fans de todo el mundo. Acá está, este es el final. El final de una narrativa sin precedentes que se extendió a lo largo de 11 años y 11 franquicias"

"Como muchos de ustedes han invertido su tiempo, sus corazones y sus almas en estas historias, una vez más queremos pedirles ayuda", decía el comunicado. "Cuándo veas Endgame en las próximas semanas, por favor no reveles el final a otros, de la misma manera que a ti no te gustaría que te lo hagan", escribieron antes del estreno en las redes sociales de Marvel, utilizando el hashtag "No hagas spoilers de Avengers: Endgame".