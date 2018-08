Gobierno boliviano evaluará la prohibición de drones en su país

Evo Morales, presidente de Bolivia, anunció la evaluación de sus medidas de seguridad luego del presunto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro el sábado 04 de agosto.

El presidenten boliviano aseguró que hablará con su gabiente para prohibir el uso de drones, pues a su juicio es una tecnología que ataca al ser humano.

"Vamos a debatir en el equipo político, a ver cómo evitamos esta clase de tecnología que en vez de informar, mas bien atenta al ser humano, hay que revisar", expresó Morales.

Recordó que en 2017 Miguel Díaz- Canel, ex vicepresidente cubano, le advirtió acerca de la utilización de los drones, cuando según Díaz - Canel había uno de estos filmando en un acto conmemorativo a la muerte del guerrillero Ernesto Guevara, conocido como “Che Guevara”.

"Yo no creía, ahora me he dado cuenta, gravísimo", dijo Morales.