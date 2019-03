Ganadora del Princesa de Asturias dice que sin Trump no existiría Bolsonaro

La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto, ganadora en 2018 del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, afirmó en una entrevista publicada este viernes en la prensa local que sin el presidente estadounidense, Donald Trump, "no existiría" el brasileño, Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro es parte de un fenómeno mundial y sin Trump no existiría Bolsonaro. Lo que no comprendo todavía son las raíces y las fuentes de esa enorme rabia que me parece tomó cuenta de una gran proporción del mundo", señaló Guillermoprieto en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo.

De acuerdo con la periodista de investigación, "la era Trump convirtió toda noticia en telenovela y no se sabe cómo podemos salir de eso".

"Cuando abro la página de un periódico y no aparece Trump diciendo algo escandaloso, siento una pequeña desilusión, porque es mi pequeña dosis de drama del día y creo que eso contaminó la cobertura periodística en su deseo de captar al público. Debemos reflexionar sobre eso", cuestionó.

La mexicana ha sido una severa crítica del "denigrante" discurso del presidente estadounidense contra los latinoamericanos que migran por las mismas condiciones "desesperantes" que se ha dedicado a explicar los últimos 25 años de su carrera, bastantes de ellos viviendo en países como Colombia.

La escritora protagonizó el año pasado en Nueva York la charla anual más destacada de la Biblioteca Pública, que en su caso decidió titular "Entre traficantes de drogas, criminales, violadores: una vida de reportera en Latinoamérica".

"El hombre que ocupa la Casa Blanca ha provocado tal incremento en la cantidad de odio circulando actualmente el mundo que a veces me mareo, como si me fuera a caer", declaró Guillermoprieto al comenzar su aplaudida conferencia en un recinto repleto de colegas, estudiantes, académicos y activistas.

En su carrera, la periodista ha sido una luchadora del "terrible" machismo que todavía tienen muchas redacciones de grandes medios, en las que a los hombres les "cuesta" ser "corregidos" por una mujer.

El vínculo de la escritora con Brasil data de 1989, cuando vivió un año en Río de Janeiro y literalmente se adentró en la favela de Mangueira para conocer más de cerca las connotaciones culturales y sociales de las barriadas brasileñas.

"Viví dentro de la escuela de samba. Quería escribir sobre Mangueira y no había otro modo de hacerlo que entrando y conviviendo ahí con las personas", dijo a Folha la periodista, que nunca más retornó a Brasil y ahora pretende hacerlo en próximos meses.

De esa experiencia surgió el libro Samba, de 1990.