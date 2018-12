El Frente Amplio de Uruguay expulsó por unanimidad a Luis Almagro

El partido oficialista del Uruguay, el Frente Amplio (FA), expulsó hoy por unanimidad al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex canciller (2010-2015), Luis Almagro, al considerar una "violación grave" que el político dijera que no se oponía a una intervención militar ante el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Así lo anunció a la prensa a la salida del Plenario del partido el presidente del FA, Javier Miranda, quien explicó que este es uno de los diecisiete fallos que el partido tomó teniendo en cuenta los dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP).

"Nunca un objeto de sanción es un motivo de alegría, pero hay que tomar decisiones y el Frente Amplio tomó decisiones", añadió Miranda.

En este sentido, el presidente del partido anotó que en el Plenario se resolvió "expulsar" al político uruguayo de los registros adherentes del FA y que para aprobar el caso se necesitaba alcanzar nueve décimos en la votación, algo que se "superó totalmente" al conseguir unanimidad.

Según un informe del TCP del FA Almagro incurrió "en la violación más grave de los principios que caben imaginar" al haber dicho, en una visita en la frontera entre Venezuela y Colombia, que no se debe "descartar ninguna opción" en cuanto a la "intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro".

Por su parte, el que fue canciller bajo el gobierno de José Mujica le mandó una carta abierta ayer a los integrantes del TCP del FA en la que defiende que "no es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta de ética del TPC".

"He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Ello tiene la misma sustancia de las dictaduras que he confrontado por su absurda falta de garantías para hacer valer derechos fundamentales", reza el escrito del secretario general.

Esta no es la primera vez que una declaración de Almagro arma revuelo, en septiembre el gobierno español presentó una nota verbal de protesta ante la OEA por la "ofensa" de su secretario general al ex jefe del Ejecutivo de España José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le descalificó al pedirle que "no sea imbécil" en su intermediación en Venezuela.

En declaraciones a la cadena de televisión colombiana NTN, el secretario general de la OEA aseguró que Zapatero tiene un "problema muy grande de comprensión" en el caso venezolano y agregó: "Mi consejo es que no sea imbécil".