Fotógrafo venezolano de la agencia Reuters ganó Premio Pulitzer

El fotógrafo venezolano Carlos García Rawlins, junto con 11 compañeros de la agencia Reuters, ganó el Premio Putlizer en la categoría Breaking News Photography por el trabajo gráfico que documenta la migración en la frontera de Estados Unidos.

El jurado determinó que las imágenes constituyen “una narración visual vívida y sorprendente de la urgencia, la desesperación y la tristeza de los migrantes mientras viajaban a Estados Unidos desde América Central y del Sur”.

Adrees Latif, Kim Kyung Hoon, Alkis Konstantinidis, Mike Blake, Lucy Nicholson, Carlos Barria, Loren Elliott, Goran Tomasevic, Ueslei Marcelino y Edgard Garrido completan el equipo de reporteros ganadores.

Reuters alcanzó un segundo Premio Pulitzer este año por una investigación que reveló la masacre de 10 musulmanes rohinyá a manos de aldeanos budistas y fuerzas de seguridad de Myanmar.

Los Pulitzer, creados en 1917, se consideran los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense.

A team of 11 Reuters photographers has won a Pulitzer Prize in breaking news photography for images of migrants journeying to the U.S. border. See the photos: https://t.co/rwIilmNLp4