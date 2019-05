Fotografían a un raro ejemplar de oso panda albino en China

Un raro ejemplar de oso panda completamente blanco fue fotografiado en una reserva natural en el suroeste de China, lo que demuestra que el albinismo existe entre los pandas en libertad en la región, informó un medio de prensa estatal.

El inmaculado animal, con los ojos rojizos, fue fotografiado en un bosque a mediados de abril en la provincia de Sichuan, informó la agencia de prensa Xinhua el sábado. Se trata de un ejemplar albino de entre uno y dos años, dijo Li Sheng, un investigador especialista en osos de la Universidad de Pekín, citado por Xinhua.

La Reserva Natural Nacional de Wolong, donde fue visto el animal, dijo que no tenía más detalles sobre el panda albino.

Más de 80% de los pandas que viven en estado salvaje se encuentran en Sichuan. El resto está en las provincias de Shaanxi y de Gansu. Hasta noviembre, había alrededor de 548 pandas gigantes en cautividad en el mundo, informó Xinhua.

El número de ejemplares que viven en libertad es inferior a 2.000, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pekín, reconocida por su "diplomacia del panda" en virtud de la cual China envía ejemplares a otros países como símbolo de relaciones cercanas, invirtió en diferentes programas para proteger a estos particulares embajadores en los últimos años.

En 2018, China anunció planes para crear un parque para pandas gigantes, tres veces más grande que el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, para vincular las poblaciones salvajes y fomentar la reproducción del animal.

Se otorgaron créditos de al menos 10.000 millones de yuanes (1.600 millones de dólares) en los próximos 5 años para la creación del parque en una región montañosa del suroeste de China, indicó China Dialy.

Los pandas se encuentran actualmente en la lista de especies vulnerables, lo que quiere decir que aunque su supervivencia está amenazada, los esfuerzos de conservación ayudaron a reducir su peligro de extinción.

