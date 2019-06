Fiscal de Perú pidió incautar el celular de Alan García

El fiscal José Domingo Pérez solicitó la incautación del equipo celular del fallecido expresidente Alan García Pérez, como parte de las investigaciones por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios por el metro de Lima.

El pedido fue presentado este miércoles ante el despacho del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

Para el fiscal del equipo especial Lava Jato, responsable del caso del metro de Lima, la custodia del celular de Alan García y la información que ahí se encuentre resultaría relevante para las investigaciones, en las que han sido incluidos exfuncionarios del segundo gobierno aprista.

Antecedentes

El requerimiento de Pérez Gómez fue presentado al Poder Judicial, ante un pedido de Alan Raúl García Nores para que el celular regrese a manos de la familia. El hijo de Alan García envió el 23 de mayo un escrito al fiscal para solicitarle la devolución del celular de su padre, incautado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, el 17 de abril pasado, día de la muerte del exmandatario en su vivienda en Miraflores. Su pedido se sustenta en la extinción de la acción penal.

García Nores pidió, además, que le sea entregado el pasaporte que su padre presentó ante el Ministerio Público el 5 de diciembre de 2018.



El equipo fue remitido al despacho del fiscal Pérez desde la Fiscalía de Miraflores, por ser considerado un elemento pertinente en la investigación.

Aspectos legales

La abogada penalista Romy Chang explicó que si bien la acción penal se extinguió en el caso de Alan García, esto no impide que algunos de sus objetos personales puedan ser incautados.

En declaraciones a El Comercio, la especialista afirmó que la información que se pueda encontrar en el equipo celular podría servir como elemento contra los demás investigados por el caso del metro de Lima.

“Una cosa es que Alan García no pueda ser investigado, y otra que los elementos, como sus celulares y objetos personales, no puedan servir como pruebas para las investigaciones que aún continúan contra otros. La incautación de los equipos no es para investigarlo a él, sino para los otros investigados”, apuntó.

Chang señaló que el juez se pronunciará sobre la entrega del celular de la Fiscalía de Miraflores al equipo especial. “Hay que tomar en cuenta que lo que interesa no es el equipo en sí, sino la información que contiene. El juez puede tomar eso en consideración”, subrayó.

Aún no han sido notificados

El abogado Erasmo Reyna, quien ejerció la defensa de Alan García, señaló a El Comercio que aún no han sido notificados sobre el pedido de la Fiscalía.

“Llama la atención y es hasta un tema irregular. El equipo especial pidió el celular a la Fiscalía de Miraflores”, dijo, luego de recordar el pedido que hizo a la Fiscalía para el retorno de las pertenencias del exjefe de Estado.